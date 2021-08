Mare cristallino e spiagge da sogno: da Cala della Pergola a Punta Secca ecco le più suggestive del Gargano

La provincia di Foggia offre spiagge bellissime e un mare cristallino dove rilassarsi in compagnia della famiglia e degli amici

Tutto il territorio pugliese è conosciuto non solo per la tradizione culinaria ma anche per i meravigliosi paesaggi che ha da offrire. Dalla montagna alla collina, fino al bellissimo Mare Adriatico con le sue spiagge mozzafiato.

Oggi vogliamo farvi scoprire alcune delle spiagge che caratterizzano la provincia di Foggia, da Vieste a Mattinata, da Peschici alle Isole Tremiti, fino alle spiagge meno conosciute.

Baia di Mattinatella

La Spiaggia Baia Mattinatella è situata nel comune di Mattinata. Caratterizzata da sabbia e ghiaia, qui il mare azzurro è cristallino e assume sfumature turchesi. Il tratto di spiaggia è costituito da zone libere e zone attrezzate dove godere del mare e del relax in totale comfort.

Spiaggia di Peschici

La spiaggia di Peschici nota come Calalunga si trova sulla punta del Promontorio del Gargano. La spiaggia è attrezzata con lidi e numerosi ristoranti; è completamente sabbiosa e incastonata in una baia. Anche qui troverete un mare turchese e trasparente con fondali sabbiosi.

Baia dei Campi

Baia dei Campi è situata vicino il Lido di Portonuovo. Come la spiaggia di Mattinata, anche questa è formata da ghiaia e ciottoli. Il paesaggio tutt’intorno è molto selvaggio e il mare incontaminato presenta acque azzurre e limpide con fondali abbastanza alti.

Spiaggia delle Zagare

Sempre a Mattinata vi è la bellissima Baia di Pugnochiuso dove è situata la spiaggia delle Zagare. Lunga 1 km è costituita da sabbia chiara finissima ed è circondata da scogliere alte e frastagliate. Il mare conquista con splendide sfumature che vanno dal turchese allo smeraldo, mentre la spiaggia è attrezzata.

Spiaggia di San Felice

La Spiaggia San Felice si trova a Vieste; è un angolo abbastanza isolato e poco frequentato anche perché si estende per soli 50 metri. Questo luogo è conosciuto anche per la presenza dell’Architiello di San Felice intagliato nella roccia. La leggenda narra che sia stato costruito dalle Ninfe marine e dai Tritoni in onore di Nettuno.

Cala delle Arene

Cala delle Arene è situata a San Domino, più precisamente nel territorio delle bellissime Isole Tremiti. Il terreno è caratterizzato da sabbia bianca finissima, mentre le acque sono cristalline e con fondali che pian piano digradano.

Cala della Pergola

Cala della Pergola è un piccola spiaggia di ghiaia. Un tratto costiero selvaggio e incastonato fra falesie rocciose, ricco di vegetazione e privo di lidi attrezzati.

Cala dei Paguri

Cala dei Paguri, come la precedente, è una spiaggia poco conosciuta in quanto si è formata di recente con una frana ed è raggiungibile solo dal mare.

Spiaggia di Portogreco

Non lontano da Vieste si trova la Spiaggia di Porto Greco caratterizzata da ghiaia e circondata da falesie calcaree a strapiombo sul mare. Anche questa spiaggia è completamente libera e priva di servizi.

Spiaggia di San Menaio

Chi cerca un luogo per la famiglia può recarsi presso la spiaggia di San Menaio situata a Vico del Gargano, tra Peschici e Rodi Garganico. Il litorale è completamente attrezzato e la spiaggia è sabbiosa, circondata da fresche pinete. Il mare è turchese, cristallino e trasparente.

Spiaggia Lunga di Vieste

La Spiaggia Lunga di Vieste è lunga circa 4 km e si trova lungo il litorale che unisce Vieste a Peschici. La spiaggia è ben attrezzata e offre molti servizi turistici. Anche il il mare è molto bello con acque azzurre e limpide.

Spiaggia di Peschici

Si tratta della spiaggia del paese di Peschici molto frequentata e rinomata, perché per diversi anni ha vinto la Bandiera Blu. La spiaggia di sabbia è completamente attrezzata con stabilimenti balneari, alberghi e ristoranti.

Spiaggia di Porto Piatto

Situata a Vieste la spiaggia di Porto Piatto è fatta di sabbia mista a ghiaia. Si tratta di una spiaggetta molto piccola ma apprezzata per il suo fascino incontaminato.

Punta Secca

Punta Secca si trova sull’isola di Caprara, nelle Isole Tremiti. Molto frequentata dagli appassionati di sport subacquei perché ospita dei fondali spettacolari.

Lido di Portonuovo

Il Lido di Portonuovo si trova a Vieste. Si tratta di una spiaggia molto ampia e lunga composta prevalentemente da sabbia dorata. Il mare è azzurro con fondali sabbiosi e non subito alti, mentre tutta la zona è completamente attrezzata con bar e lidi.

Cala Pietre di Fucile

Sempre sull’Isola di Caprara, nelle Tremiti, non potete perdere la spettacolare spiaggia di Cala Pietre di Fucile. Formata da ciottoli e pietre sorprende per il bellissimo paesaggio e il mare cristallino.

Cala Tramontana

Cala Tramontana si trova a San Domino, sempre sulle Isole Tremiti, ed è situata sulla parte settentrionale dell’isola. La spiaggia è formata da rocce e ciottoli e regala un mare mozzafiato con acque turchesi.

Cala dei Turchi

Rimanendo sulle Isole Tremiti, e più precisamente a Caprara, si trova la Cala dei Turchi. Il nome deriva dalla posizione della spiaggia, completamente incastonata in un’insenatura molto suggestiva.

Spiaggia di Pizzomunno

La spiaggia di Pizzomunno è una delle più conosciute di Vieste. Ciò che colpisce di questo luogo è il monolite di tufo bianco alto circa 25 metri che domina la spiaggia.

Calarossa

La spiaggia di Calarossa, situata tra Torre Mileto e Capoiale, è una baia formata da sei piccole calette che si snodano lungo il tratto di costa che prende il nome dall’omonima torre costruita nel 1569 a due chilometri dalla foce di Capoiale, durante il rafforzamento di difesa delle coste dell'Adriatico meridionale ad opera del viceré spagnolo Don Pedro di Toledo. Per raggiungerla occorre parcheggiare l'auto sulla strada e percorrere a piedi un sentiero per alcune centinaia di metri