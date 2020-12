Sostieni la Fondazione Telethon e regala un cuore di cioccolato: scopri qui come

Anche quest'anno a Natale ripartirà la campagna di solidarietà firmata Telethon, Fondazione che da oltre trent’anni finanzia la ricerca scientifica italiana per trovare risposte in termini di cure e terapie per chi vive la sofferenza di una malattia genetica rara e che garantisce supporto ai familiari dei malati.

Anche per quest'anno, per far sentire tutto l'affetto e la vicinanza ad amici e parenti è possibile contribuire alla campagna Telethon e sostenere la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare, messa a dura prova dall'emergenza Coronavirus; come? Con il “Cuore di cioccolato Telethon. Il dono della generosità”, disponibile in 3 gusti squisiti e impacchettati in 3 confezioni eleganti.

La confezione contiene un cuore di puro cioccolato di altissima qualità interamente made in Italy e prodotto in esclusiva per Fondazione Telethon dall’azienda torinese Caffarel, grazie al quale potrai supportare la ricerca sulle malattie genetiche rare e sullo sviluppo di cure che stanno salvando bambini in tutto il mondo.

Il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon prodotto da Caffarel è un dono unico e goloso, perfetto da condividere con la famiglia o in coppia, ideale per fare un regalo raffinato, oppure per dedicarsi un momento di dolcezza: a Natale regala la generosità!

Cuore di cioccolato Telethon fondente

Cuore di cioccolato Telethon al latte

Cuore di cioccolato Telethon al latte con cuore di biscotto