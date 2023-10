La Puglia è la regione più generosa del Mezzogiorno

Il Sud è più generoso del Nord e la Puglia è fra le regioni più magnanime. A dirlo è un sondaggio di ‘Pollfish’ (piattaforma di creazione sondaggi simile a Google Surveys – che dal 2022 non esiste più) che ha chiesto agli intervistati cosa farebbero se vincessero cinque milioni di euro alla lotteria.

C’è chi ha detto che comprerebbe subito una casa, chi invece farebbe degli investimenti, chi lascerebbe la propria città per una nuova vita, chi se ne andrebbe all’estero. I più grandi mollerebbero il lavoro al contrario dei più giovani che con quella somma realizzerebbero i propri sogni pur continuando a lavorare.

Tra le domande ce ne era anche una relativa alla propensione alla donazione di una parte della vincita. Nonostante si parlasse di soldi comunque fittizi, non sono stati molti gli intervistati che si sono mostrati inclini alla beneficenza, soprattutto i ‘ricchi di famiglia’, più orientati invece verso gli investimenti.

Nel quadro generale, come anticipato, il Sud si è dimostrato più generoso totalizzando un punteggio medio di 3,8 rispetto al 2,2 del Nord e il 3,6 del Centro. E la Puglia, con un punteggio pari a 6 si classifica a pari merito con la Campania, seguita da Calabria (5), Sicilia (4,9) e Basilicata (0,7). Tuttavia, per completezza, va detto che la regione più altruista in assoluto è l’Emilia Romagna con un punteggio di 8.6, mentre il fanalino di coda è la Valle d’Aosta con 0,1.

Questa, invece, la metodologia adottata.

Non tutte le regioni, più o meno grandi, hanno avuto lo stesso numero di intervistati – un migliaio in totale – e, di conseguenza, tutto il lavoro sarebbe stato falsato da numeri non corrispondenti alla realtà. Gli ideatori del sondaggio hanno, quindi, basato i risultati sulle risposte date (dando a ognuna di essere un valore compreso da -2 a 7) e ‘normalizzato’ ciò che ne veniva fuori ristabilendo un equilibrio numerico tra le regioni. Una media ponderata inversa (cioè i valori finali, considerati come pesi specifici, sono stati più alti per le regioni con meno partecipanti) ha permesso di dare vita a una mappa realistica.

Il valore del ‘punteggio generosità’ cambia in base a quella che è la risposta dell’intervistato. Se l’intervistato ha risposto che non donerà nulla il punteggio è al negativo –2. Una piccola somma dà 1, un importo moderato 2 fino ad arrivare una grande somma con 4 e quasi tutto che dà 7. Questo valore sommato ai partecipanti per regione ha dato vita a questa suggestiva riflessione.