Un drone per scongiurare calamità e intervenire con tempestività: è il progetto 'Skyline' di Roseto

Nel piccolo centro dei Monti Dauni, uno tra i borghi più belli d'Italia e di recente anche bandiera arancione del Touring Club Italiano, la sicurezza e la prevenzione non sono mai troppe. Per questo motivo, con un progetto tanto ambizioso, quanto utile e indispensabile per il territorio, l’A.v.r.v.., la protezione civile di Roseto Valfortore punta a salvaguardare e monitorare il territorio.

'Skyline Roseto Valfortore' è il nome del progetto, primo nel suo genere in Puglia. La nostra Regione è rinomata e apprezzata a livello nazionale e internazionale per la sua ricchezza naturalistica, che la rende meta turistica e di attrazione. Le sue bellezze meritano di essere preservate da eventi e calamità, tanto naturali, quindi incontrollabili, quanto dolosi.

Sulla scia di tale consapevolezza e in virtù delle esperienze che l’associazione ha acquisito sul campo in quanto corpo di Protezione Civile Regione Puglia, prende forma il progetto: più nel dettaglio, la necessità di raggiungere luoghi impervi e poco noti in casi di emergenza, nell’ambito dell’antincendio boschivo o di rischio idrogeologico, ha delineato la riflessione in merito a misure e modalità con cui poter perfezionare gli interventi, avendo a cuore incolumità e sicurezza degli operatori.

Per fronteggiare tali situazioni l’utilizzo di un drone fornirà supporto agli operatori, consentendo loro di intervenire con maggiore consapevolezza e, dunque, sicurezza. In conclusione l'associazione di Protezione Civile si auspica che l’acquisto di tale apparecchiatura, da utilizzare durante le emergenze, possa fungere da esempio per quanti sono chiamati a operare in luoghi impervi e spesse volte sconosciuti, per cui un’ispezione preventiva e repentina può configurarsi vincente nella lotta alle calamità e agli atti dolosi.

"È un progetto strategico molto importante per il nostro territorio. La tecnologia unita all'impegno e alla passione umana per migliorare e potenziare i servizi di prevenzione. Il livello della nostra protezione civile si alza sempre di più, prova questa che nei nostri paesi abbiamo cittadini con un forte sentimento di attaccamento e radicamento alle proprie radici, cittadini che si prestano con vero spirito di volontariato puro. Queste persone sono il nostro orgoglio e il nostro valore aggiunto, impiegano il loro tempo a servizio del prossimo, rischiano la loro vita per la salvaguardia e la tutela del nostro paesaggio. Grazie a nome di tutti noi" ha dichiarato il sindaco Lucilla Parisi.