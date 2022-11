Uno skatepark e un'area dog

È stata da poco resa nota la determinazione del Gal Daunia rurale 2020 di concedere al nostro comune un contributo pari a €148.116,89 (Fondo Psr Puglia 2014-2020), finalizzato a recuperare e restaurare una zona verde della nostra città, dotandola di due nuovi spazi, ossia un’area skate, dedicata ai giovani ed alle attività sportive, annessa al campo sportivo di via San Paolo (ex area caravan) e un’area di sgambamento cani, sita in viale papà Giovanni XXIII in prossimità del terminal bus.

"Si tratta di due opere di cui la nostra realtà avverte il bisogno, - dichiarano il sindaco Antonio Potenza e l'assessore ai servizi alla città bianca Matera - che andranno ad implementare le attività all’aperto, in sicurezza, per i più giovani e saranno attrezzate altresì per dare uno spazio verde ai nostri amici a quattro zampe. Questo finanziamento premia il lavoro e la progettualità elaborata dalla tecnostruttura del Comune di Apricena e dall'Amministrazione Comunale che, continua con assiduo impegno a promuovere a finanziamenti nuovi progetti per il miglioramento della vivibilità dei cittadini."