Single Day: origine e significato della Festa dei single

Novembre è il mese del Black Friday e del Cyber Monday, ma da qualche anno si è iniziato a parlare anche di Single Day o Singles' Day, che cade proprio oggi, 11 novembre.

Cos’è il Single Day

L’11 novembre è definito Single Day, un giorno in cui è possibile acquistare diversi prodotti scontati. Si tratta di una ricorrenza asiatica, precisamente di origine cinese, che sta iniziando a prendere piede anche nel nostro Paese, soprattutto perché è un giorno dedicato allo shopping sfrenato.

Origine

Si tratta di una festività nata in Cina e conosciuta anche più semplicemente come 11/11, scelta non casuale poiché la presenza del numero 1 nella data si riferisce al singolo, a chi è da solo appunto.

L’idea del Single Day pare sia nata da due studenti di Nanchino, che decisero di celebrare l’essere single anche per contrapporsi alla cultura cinese, dove è ben radicata la convinzione di dover avere un partner molto presto per poter costruire una famiglia; quindi, coloro che scelgono di rimanere single non sono accolti di buon grado dalla società.

Questa giornata ebbe un enorme successo e iniziò a diffondersi tra i più giovani; la vera esplosione si registrò nel 2009, quando il colosso cinese dell’e-commerce Alibaba, la trasformò in una giornata da dedicare allo shopping, proprio come il Black Friday.