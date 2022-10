Il lucerino Simone De Troia si aggiudica il Premio Italia Medievale: "Sono emozionato e orgoglioso"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Il lucerino Simone De Troia è il vincitore del XIX Premio Italia Medievale 2022, nella categoria Turismo, dove è stato candidato a febbraio con la denominazione del suo sito 'Guida Lucera Daunia', in qualità di unico rappresentante della Puglia, affiancandosi ad altri quattro candidati.

Chiuse le votazioni il 31 agosto, i vincitori sono stati annunciati sabato 24 settembre nel corso del Festival del Medioevo di Gubbio. Simone De Troia è dottore magistrale in Storia dell’Arte, titolo conseguito con lode presso l’Università di Bari nel febbraio 2021, e dal febbraio 2013 è abilitato Guida Turistica della Regione Puglia, attività che svolge in vari centri dei Monti Dauni e del Gargano.

Negli ultimi mesi, ha pubblicato un saggio dal titolo 'Il convento del Santissimo Salvatore di Lucera' sulla rivista scientifica 'Studi Bitontini' (111-112/2021) e un articolo dal titolo 'Ansa, l'ultima regina longobarda' sul quarto volume di BiblioStorie, rivista della Biblioteca 'Ciro Angelillis' di Monte Sant'Angelo. Ringraziando l'associazione 'Italia Medievale' di Milano, De Troia ha commentato la vittoria sui propri canali social: "Sono emozionato e orgoglioso per aver ottenuto questo riconoscimento e vorrei abbracciare uno ad uno tutti coloro che in questi 7 mesi mi hanno votato, dimostrando di aver stima per me e per la mia attività di promozione e valorizzazione del patrimonio medievale del mio territorio. Nel mio piccolo, in quasi 10 anni di attività come guida turistica, ho cercato di far conoscere le ricchezze storico-artistiche della mia Lucera e dell'intera Daunia tramite i miei canali social e sono felice di aver permesso a tanti visitatori di scoprirne le potenzialità e le bellezze ancora non inserite nei grandi circuiti turistici. La mia speranza è che ora Lucera, antico Capoluogo di Capitanata, possa diventare meta fissa del turismo medievale nazionale e internazionale."

La cerimonia di premiazione si terrà sabato 26 novembre, presso il "Wow Spazio Fumetti" - Museo dei fumetti di Milano.