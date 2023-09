L'attrice foggiana Simona Bordasco alla conquista dei teatri italiani

Foggia continua a sfornare artisti che ottengono successi e riconoscimenti anche al di fuori del Tacco dello Stivale. Questa volta è toccato ad una giovanissima attrice della scuderia della ‘Piccola Compagnia Impertinente’. Si tratta di Simona Bordasco che dal 21 ottobre al 2 novembre sarà in scena al Teatro Elfo Puccini di Milano (che festeggia i 50 anni di attività) con lo spettacolo ‘Piccola Luce’ scritto da Gianluca Madaschi e diretto da Rachele Pesce.

Simona, inoltre, di recente ha portato a casa il ‘Premio Hystrio Ugo Ronfani 2023’ per i giovani talenti. Nato nel 1989 da un’idea di Ugo Ronfani, fondatore e a lungo direttore della rivista Hystrio (il trimestrale di teatro e spettacolo più longevo e importante nel panorama teatrale italiano), il premio si pone come una ideale staffetta fra generazioni di artisti.

La Bordasco attualmente frequenta il terzo anno del corso per attori alla Civica scuola di Teatro Paolo Grassi dove si laureerà a novembre. Inoltre nel 2019, con lo spettacolo ‘The Chinese Whispers’ ha vinto come miglior attrice protagonista il ‘Talè Talè Talìa – III° Festival Nazionale della Legalità – Teatro’.

"Per noi che lavoriamo costantemente sul territorio – ha dichiarato a caldo Pierluigi Bevilacqua, direttore artistico della ‘Piccola Compagnia Impertinente’ – queste notizie sono il premio per non aver mai mollato nel credere nella qualità che la città, attraverso lo studio e la dedizione di alcuni allievi, è in grado di esprimere attraverso i propri talenti".