La Siem S.p.A. di Matteo La Torre insignita del premio 'Adriano Olivetti'

Domani, 16 dicembre, Siem S.p.A., socio Euronics, il gruppo italiano leader nella distribuzione di elettrodomestici ed elettronica, ritirerà il premio 'Adriano Olivetti' nel corso del gala di Natale 'Impresa bene comune' di Anpit Azienda Italia.

L’associazione nazionale per l'industria e il terziario ha voluto assegnare il riconoscimento alla società pugliese per essersi contraddistinta nelle politiche aziendali a favore del benessere dei dipendenti. Filosofia gestionale su cui Siem S.p.A. ha da sempre investito come asset centrale per il proprio piano di sviluppo. Il percorso di crescita ha visto fra le sue tappe fondamentali l’adesione al Gruppo d’acquisto Get e, nel 2000, l’ingresso in Euronics Italia e ha portato Siem S.p.A. a contare oggi su una rete di 32 punti vendita diretti, ubicati in cinque regioni (Puglia, Basilicata, Molise, Abruzzo e Marche), a cui si aggiungono 67 punti vendita in affiliazione.

“La nostra società detiene una posizione di leadership nel proprio territorio ed è fra le realtà commerciali di riferimento del mercato dell’elettronica. Importante traguardi raggiunti grazie al know-how consolidato in oltre 60 anni di attività e all’impegno e alla professionalità dei miei quattro figli, ma anche indubbiamente grazie al supporto e alla dedizione di una grande squadra costituita da oltre settecento dipendenti”, commenta Matteo La Torre, Presidente di Siem S.p.A. che prosegue, “Ricevere questo premio, peraltro intitolato ad Adriano Olivetti, imprenditore carismatico e lungimirante, è una importante gratificazione, ma soprattutto la conferma del ruolo primario delle nostre persone nel raggiungimento degli obiettivi aziendali”.