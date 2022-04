Sicurezza stradale a Vieste: arriva il pullman azzurro della polizia

Si è svolto a Vieste, nella bellissima cornice della 'Marina piccola', l?evento organizzato dal comune per sensibilizzare i giovani sul rispetto delle norme del codice della Strada, con l?intento anche di prevenire gli incidenti stradali che vedono coinvolti particolarmente i ragazzi. Presenti all?iniziativa, la lamborghini e il pullman azzurro della polizia di stato che, insieme al personale della polizia stradale preposto a interloquire con gli studenti, hanno visto coinvolti oltre 600 ragazzi provenienti da Istituti scolastici di ogni ordine e grado.

Il pullman corredato da un?aula multimediale è fornito anche di un tappeto, che con l?ausilio di occhiali specifici simula lo stato di ebrezza alcolica. Nel corso degli incontri sono stati anche proiettati dei filmati sulla sicurezza stradale. ??Siamo orgogliosi di aver organizzato l?evento in collaborazione con la Polizia di Stato e con la sezione di polizia stradale di Vieste. Aver coinvolto le scolaresche in un?attività di formazione sulla sicurezza stradale e sul rispetto delle regole è un modo per far avvicinare i ragazzi alle Istituzioni e per renderli cittadini responsabili e consapevoli. Un ringraziamento particolare al Comandante Matteo Taronna che ha sostenuto fortemente il progetto e alla Dirigente Scolastica dell?Ipeoa ?E. Mattei? Ettorina Tribo? che ha supportato la logistica dell?evento" dice il sindaco Nobiletti.