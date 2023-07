Parigi parla foggiano: alla settimana dell'haute couture Amanda Lear veste Francesco Paolo Salerno

“Non sapevo nulla, è stata una piacevole sorpresa che mi rende particolarmente orgoglioso e felice”. E’ con queste parole che lo stilista foggiano trapiantato a Milano Francesco Paolo Salerno commenta la scelta di indossare un abito uscito dalla sua sartoria da parte di Amanda Lear per uno fra gli eventi più frequentati dal jet set. Si tratta della ventesima edizione del ‘Fashion Dinner’ organizzato dalla onlus francese ‘Sidaction’ (il presidente è Françoise Barré-Sinoussi, premio Nobel per la medicina nel 2008) in partnership con la ‘Fédération de la Haute Couture et de la Mode’, svoltasi a conclusione delle sfilate della ‘Semaine de la Haute Couture’ a Parigi.

L’evento – che ha raccolto 750mila euro per la lotta all’Aids e per sostenere la ricerca – ha riunito numerose star della moda, del cinema, dello spettacolo e dei media. Tra loro anche la Lear che si è fatta immortalare accanto a Jean Paul Gaultier (ambasciatore di ‘Sidaction’) fasciata in un prezioso tailleur FPS.

“La ammiravo da sempre per la sua personalità, versatilità, bravura, energia e la grande ironia – ha detto Salerno – e ci siamo finalmente conosciuti nel 2018 grazie al suo stylist italiano: tra noi è scattata subito una grande sintonia e complicità, e ha scelto le mie creazioni per le sue ospitate in programmi come ‘CR4. La Repubblica delle donne’ ideato e condotto da Piero Chiambretti e ‘Domenica In’ condotto da Mara Venier. Vederla in un’occasione così importante con una giacca di pailettes, un body e un pantalone a palazzo blu che ho disegnato e realizzato per lei, e accanto a un altro mio mito, capace di passare da creazioni spiazzanti, trasgressive e innovative (il suo brand) alla sofisticata eleganza di Hermès (di cui è stato un favoloso direttore creativo), rappresenta un ulteriore, prezioso riconoscimento per il mio lavoro, e uno stimolo a continuare con un entusiasmo ancora maggiore. Spero tanto di poter rivedere presto la signora Lear, per ringraziarla personalmente e trascorrere altri piacevoli momenti insieme”.