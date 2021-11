La Settimana del Baratto 2021: un'occasione unica per un viaggio a costo zero

Da lunedì 15 a domenica 21 novembre si terrà la tredicesima edizione della Settimana del Baratto, un'iniziativa alla quale parteciperanno diversi B&B Italiani che offriranno alloggio gratuito in cambio di beni o servizi.

Nonostante la seconda ondata di contagi da Coronavirus, se non verranno chiuse le regioni e non ci sarà un nuovo lockdown, la Settimana del Baratto è un'ottima idea per organizzare un viaggio a costo zero.

La Settimana del Baratto, visti i successi registrati nelle edizioni passate, sta continuando ad allargarsi oltre i confini nazionali. Quest’anno con la Barter Week, lo spin-off internazionale che coinvolge i bed and breakfast di ben 64 paesi, dall’Albania all’Uganda, dal 15 al 21 novembre si potrà dormire gratis nei B&B di tutto il mondo.

Qui potrete trovare l'elenco delle varie strutture aderenti in Puglia.