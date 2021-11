Servizio Civile Universale: approvati sei programmi di intervento

La Provincia di Foggia, in co-pogrammazione con il centro studi e volontariato di Capitanata Cesevoca, l’Asl di Foggia, il Comune di Cerignola e l’associazione molisana In-Formare, ha visto l’approvazione di sei programmi d’intervento per un numero complessivo di 93 progetti di servizio civile universale che vedranno l’impiego in Capitanata, in Molise e all’estero, di ben 538 operatori volontari.

Sono state pubblicate lo scorso 29 ottobre le graduatorie provvisorie dei programmi d’intervento inerenti a progetti di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero e dei programmi d’intervento Pon-Iog 'Garanzia Giovani' presentati dagli enti iscritti all’Albo di servizio civile universale, in risposta all’avviso del 31 dicembre 2020, scaduto il 20 maggio 2021.

I progetti finanziati saranno compresi nel prossimo bando di servizio civile universale, la cui pubblicazione si prevede venga fissata in prossimità del nuovo anno.

“Il Servizio Civile Universale è una valida occasione di crescita formativa e sociale per il nostro Territorio e riuscire a coglierne le opportunità, grazie anche alla sinergia messa in campo in fase progettuale e ad una attenta analisi contestuale specificamente rivolta ai bisogni della Capitanata, è sempre stato motivo di particolare soddisfazione” ha dichiarato il Presidente della Provincia di Foggia, Nicola Gatta, alla luce dell’ottimo risultato raggiunto.

Per maggiori informazioni, clicca qui.