Sergio Rubini a Mattinata per il suo nuovo film su Leopardi

La Capitanata si riconferma meta pugliese preferita dai registi. E’ di poche ore fa, infatti, il post del sindaco di Mattinata Michele Bisceglia in cui viene spoilerata la presenza a breve di una nuova produzione cinematografica di Sergio Rubini. Ecco cosa ha scritto il primo cittadino su facebook.

“Qualche settimana fa ho accompagnato Sergio Rubini e il suo staff per una attenta ricognizione delle location del prossimo film del famoso attore e regista pugliese. Mattinata e i suoi magnifici scenari, ancora una volta protagonisti di una grande produzione cinematografica. Prosegue con successo la collaborazione con la Regione Puglia al fine di promuovere il nostro territorio attraverso media innovativi e produzioni di alto livello e credibilità, nazionali ed internazionali”.

Per il regista di Grumo Appula si tratta di un ritorno in Capitanata. Tra Foggia, San Marco in Lamis e Apricena nel 1990 diresse ‘La stazione’, la pellicola che segnò il suo esordio dietro la macchina da presa. A fine giugno, invece, la sua troupe sbarcherà a Mattinata per la miniserie in due puntate ‘Giacomo Leopardi vita e amori del poeta’ prodotta da Rai fiction.