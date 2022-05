Serena non vince 'Amici' ma vola a New York: la cerignolana si aggiudica anche il premio Tim

“Ci abbiamo sperato tutti fino all'ultimo, purtroppo non è servito. Ma grazie per il bel sogno, Serena. Cerignola è orgogliosissima di te! Ti aspettiamo!” così il sindaco di Cerignola, Francesco Bonito, ha commentato il sogno della vittoria di Amici sfumato di Serena Carella, ballerina finalista del programma di successo di Maria De Filippi, che ha mosso i primi passi proprio nella sua città di origine, presso la scuola di danza ‘Scarpette Rosa’. Un’esperienza lunga otto mesi, da settembre a maggio, conclusasi con il secondo posto assoluto nella sua categoria e ben due riconoscimenti: il premio Tim del valore di 30mila euro e la borsa di studio della Alvin Ailey di New York. Nella casa di Amici ha trovato anche l’amore, legandosi sentimentalmente al cantante Albe. “Da quel giorno che non pensavo nemmeno di prendere il banco sono arrivata qua” ha sottolineato a Wittytv. “Sono felicissima, non mi aspettavo tutto questo, non mi aspettavo la mia crescita, il percorso, le persone che ho incontrato. Non ho rimpianti di nulla, ho vissuto tutto al massimo. La borsa di studio per me è tutto, è vincere Amici” ha aggiunto.