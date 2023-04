I 'sette' altari delle chiese di San Nicandro e la suggestiva Processione dei Misteri

C'è grande attesa a San Nicandro Garganico per i tradizionali 'Sepolcri' di questa sera, cioè gli altari delle 'Sette Chiese' di San Nicandro Garganico, nei quali sarà riposta l'Eucaristia, il Corpo di Cristo consacrato nella messa in Coena Domini.

A San Nicandro Garganico gli altari vengono addobbati con particolare solennità e grande dovizia di particolari, con stili che vanno dal rappresentativo, al simbolico al tradizionale, richiamando visitatori da tutta la provincia di Foggia e non solo. Un tripudio di composizioni di fiori più vari ad opera dei maestri fiorai locali, luci, candele e il tradizionale grano germogliato, oltre a simboli delle sacre scritture, fanno da corona alle urne deposte sugli altari secondo una tradizione ultrasecolare.

In serata, le cinque confraternite con i loro abiti variopinti e in testa la croce con i simboli della Passione, gireranno per la Visita alle Sette Chiese, pregando e cantando i tradizionali canti della passione. Suggestiva è l'esecuzione del Miserére, il salmo 50 della Bibbia cantato in latino secondo un antichissimo modulo locale, che avrà luogo intorno alle 22, nella Chiesa di San Giovanni Battista (Arciconfraternita del Rosario) dove sarà accompagnata dall'antico organo settecentesco e alle 23:30 nella Chiesa della Pietà (confraternita della Pietà e Morte).

Le Confraternite gireranno secondo i seguenti orari: ore 21: Confraternita S. Maria di Costantinopoli (chiesa S. Giorgio); ore 23: Arciconfraternita del SS Rosario (chiesa San Giovanni); ore 23.30: Arciconfraternita del SS Sacramento (chiesa del Carmine); ore 23:30: Confraternita Maria SS.ma della Cintura (chiesa S. Biagio); ore 24: Confraternita Pietà e Morte (chiesa della Pietà).

Le chiese resteranno aperte tutta la notte e fino al mezzogiorno del Venerdì Santo quando, alle 9.30 dalla Chiesa della Pietà muoverà la processione dell'Addolorata verso la Chiesa Madre, dove sarà celebrato il pio esercizio della Via Matris.

Il Venerdì Santo la città intera si ferma per la Processione dei Misteri, lunghissima e partecipatissima al punto da richiamare fedeli e curiosi anche dalle regioni vicine. Una processione antica più di un secolo, che narra i momenti della Passione di Cristo dall'entrata in Gerusalemme (Domenica delle Palme) fino alla morte attraverso sette antiche statue in cartapesta, tra cui, a finire, il Cristo Morto e l'Addolorata.

Diversamente da altri centri, quella di San Nicandro Garganico è una singolare apoteosi del silenzio e della meditazione, quasi fosse il corteo funebre della persona più influente della città, nel quale a tratti si staglia il mesto canto del Miserére e i canti tradizionali della Passione.

Ornano il lungo tragitto le confraternite vestite in pompa magna, con file lunghissime di abiti variopinti con ricami, cappelli e fogge gallonate in oro. Migliaia le persone che vi partecipano in coda prendendo posto dietro le autorità cittadine e i curiosi ai lati delle strade dove l'oscurità della sera è interrotta continuamente dai flash delle macchine fotografiche.

Come per antica consuetudine, la processione muove dalla Chiesa Madre alle 18.30, dove rientrerà dopo circa due ore.