'Senza giacca e cravatta 2.0', duo foggiano rivisita in chiave rap un grande classico di Nino D'Angelo

Un omaggio a uno dei più grandi esponenti della musica partenopea, Nino D'Angelo. Il duo foggiano Justice-Lanonah lancia il singolo 'Senza giacca e cravatta 2.0', rivisitazione in chiave rap del celebre brano che il cantante napoletano portò a Sanremo '99. Il brano, realizzato dal duo foggiano Justice – Lanonah in collaborazione con l’artista partenopeo Mirko Dionisi, e uscito per Estro Records / Universal Music Group su tutte le piattaforme digitali, e oggi è anche un videoclip.

Il sodalizio artistico “Justice - Lanonah” nasce dall’incontro tra il rapper Giovanni “Justice” Placido ed il musicista e produttore Gianni Colonna. Il primo, proveniente dalla scena Rock, vanta nel suo curriculum featuring con Omar Pedrini, Pino Scotto e con membri e musicisti di Brunori Sas, Bluvertigo, Sud Sound System, Meganoidi e non solo. Il secondo, in gara a Sanremo coi Superzoo nel ’03, ha nel suo background importanti collaborazioni con Gary Wallis (Pink Floyd), Greg Howe (Michael Jackson), Michael Baker

Il brano “Senza giacca e cravatta 2.0”, singolo d’esordio del duo Justice - Lanonah in collaborazione con Mirko Dionisi, voce in ascesa nel panorama musicale partenopeo, è nato con l’idea di riproporre in chiave contemporanea, una canzone che ha in sé un messaggio di speranza senza tempo comune a molti giovani: cambiare in meglio la propria vita grazie alla musica.