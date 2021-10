'La Via della Felicità' passa per viale Giotto: volontari portano il sorriso lungo la strada, raccolti tanti rifiuti, pile rotte e vecchi specchi

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Tanti rifiuti, un computer, delle pile rotte e dei vecchi specchi: questo quanto trovato e raccolto stamattina dai volontari de 'La Via della Felicità' di Foggia. Anche questa domenica mattina, infatti, i “cittadini dal cuore d’oro”, come soprannominati da alcuni media nelle scorse settimane, si sono dedicati a raccogliere i rifiuti abbandonati per le vie della città.

Grandi e piccini, non ci sono differenze per chi ha desiderio di prendersi cura del proprio ambiente e, dopo una segnalazione di alcuni cittadini, i volontari si sono messi all’opera. Hanno raccolto una decina di sacchi nel giro di ora circa muniti di guanti, pinze e buste. La Via della Felicità è un gruppo che prende il suo nome dall’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard nel 1981, che suggerisce: “Un ciottolo, gettato in acqua, può provocare onde fino alla spiaggia più lontana.”

Ed è questo l’obiettivo che vuole ottenere la responsabile dell’iniziativa, Marina: “Prendendoci cura del nostro ambiente, diamo il buon esempio e, come spesso accade, molti cittadini lo notano e decidono anche loro di unirsi. Questo alla fine, creerà sempre più rispetto e consapevolezza verso la nostra città.” L’invito è aperto a tutta la cittadinanza.