Pullman 'impazzito' sulle curve per Vieste, auto esce fuori strada per evitare l'impatto: "Incoscienti!"

Basta davvero poco per trasformare una giornata al mare in tragedia. E' quello che, dopo aver tirato un sospiro di sollievo, ha pensato la famiglia uscita fuori strada conl'auto per evitare l'impatto con un pullman 'impazzito'. Il fatto è successo nel pomeriggio di ieri, sulla strada di ritorno, fra le prime curve di Vieste.

"Un pullman viaggiava come se fosse solo nella corsia opposta", racconta la donna a FoggiaToday. "Siamo stati fortunatissimi: siamo usciti fuori strada e per fortuna non è successo nulla ma poteva essere una tragedia considerando che viaggiavamo con due bambini in macchina. Proseguendo, in galleria c'erano macchine che sorpassano come se non ci fosse un domani. L'incoscienza è troppa, con la macchina si muore! Ssmettetela e amatevi di più. La vita è una sola", conclude