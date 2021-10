Salve Foggiatoday, siamo in via Olanda, parallela di via Lussemburgo, in zona semicentrale della città. Vi siete già occupati del problema, circa due anni fa, e da allora non si è mossa foglia.

La situazione peggiora per l’inciviltà dei proprietari dei pet. Portano i loro cani a defecare senza preoccupazione alcuna; incrementando la mole di escrementi esistente. La gente abita con i giardini nelle immediate vicinanze e non può ne usufruire del giardino di proprietà e tenendo anche le finestre chiuse.

Durante l’estate siamo assaliti da zanzare, ratti, e insetti di ogni genere. Questo schifo dura da decenni senza che nel palazzo si siano mai preoccupati di risolvere la cosa. Erano evidentemente impegnati in “altro".