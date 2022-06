Attimi di paura in città: fiamme a ridosso delle abitazioni, mamme e bambini spaventati

Via Donato Bramante, 1 · San Pio X

Buongiorno, è di qualche giorno fa la segnalazione inviata alla vostra redazione circa la pericolosità di un incrocio tra via Donato De Leonardis e Viale Gandhi e l'alta probabilità di incendio a causa delle erbacce incolte. Nonostante esposti e segnalazioni alla polizia locale e a chi dovrebbe detenere la custodia di questi terreni, ieri pomeriggio è successo quello che avevamo ipotizzato potesse accadere, tra il panico dei residenti scesi per le strade con i bambini in braccio a causa di fiamme altissime e del fumo che rendeva irrespirabile l'aria. Dopo qualche minuto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme, ma ormai il fuoco alimentato dal vento aveva ripulito l'intero appezzamento di terreno.