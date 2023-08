Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Luca Valeriano, esploratore subacqueo con centinaia immersioni alle spalle, come di consueto si trovava con il proprio natante in navigazione nelle acque del Gargano, al largo di Peschici, quando ha incrociato un branco di delfini riuscendo ad immortalarne uno sott'acqua. Il subacqueo precisa che bisogna trovare il tempismo perfetto e non disturbarli. Il passaggio è velocissimo in quanto i delfini seguono la loro rotta.

Segnalazione del 13 agosto alle 10.27