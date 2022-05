Finto addetto del gas beccato in una palazzina: l'altolà e la fuga a bordo di un furgone

Salve Foggiatoday, un signore sulla sessantina con i capelli bianchi - maglia rosso e nera e un carrello da lavoro dello stesso colore - ha cercato di entrare in un palazzo spacciandosi per un addetto di Amgas. Una condomina ha chiamato l'azienda ed infatti non risultava alcun intervento. Quando è stato riferito della chiamato, il soggetto si è allontanato velocemente con un furgone bianco parcheggiato a distanza senza intestazione aziendale, al cui interno c'erano altre persone. E' successo in zona San Pio X-Mezzaluna. Per fortuna mio padre, portinaio dello stabile, lo ha bloccato. Gli aveva detto che avrebbe dovuto vedere il contatore, ma non era vero. Ha fatto anche le foto del citofono per i nomi dei condomini.

IMMAGINI DI REPERTORIO