Orari migliori, utenti maggiori. L'appello a Ferrovie del Gargano: "Si considerino le esigenze di studenti e lavoratori"

Vorrei attraverso il vostro canale inviare un appello alle Ferrovie del Gargano affinché mettano degli orari più compatibili con le esigenze degli studenti e lavoratori che, ogni giorno, si devono recare dai comuni del Gargano (Rodi Garganico, Ischitella, Vico del Gargano, Peschici) per raggiungere la città di Foggia.

A titolo di esempio, potrebbe far comodo un treno con arrivo a Foggia massimo alle ore 7,20-7,30 dando così il tempo ai lavoratori e agli studenti di raggiungere la varie sedi dislocate per la città. Altrettanto, un treno con partenza da Foggia non prima delle 14,30 oppure 15,30/16,00 per agevolare il rientro a casa.

Sono evidenti i vantaggi che potrebbero derivare da una tipologia di orari come quella proposta, a cominciare dai lavoratori che eviterebbero di utilizzare le proprie auto per raggiungere le rispettive sedi di lavoro, dalla diminuzione dell’inquinamento, di traffico stradale con possibili incidenti.

E' veramente spiacevole che le Ferrovie del Gargano, ormai coinvolte da qualche anno in un processo di ammodernamento di treni e di linee ferroviarie, con investimenti di grossi capitali, non possano far godere ad un numero maggiore di utenti di questa importante risorsa!