Via Vincenzo Lanza · Centro - Università

'Spunta' un topo in via Lanza, a due passi dalla centralissima isola pedonale di Foggia. L'incontro 'ravvicinato', ma poco gradito dagli utenti, è stato immortalato da un lettore, che denuncia: "Sempre più spesso si assiste a scene di questo genere. Non è possibile".