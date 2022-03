Via Vittorio de Miro D'Ajeta · Rione Diaz

Il pericolo è nelle strade del Rione Martucci, a Foggia. Non solo buche e voragini, ma anche tombini aperti. A lanciare l'allarme è una residente della zona, che mette in guardia chiunque si trovi a passare lungo via De Miro D'Ajeta: "Qui c'è un tombino aperto, è pericoloso. Di giorno è visibile, ma al buio qualcuno può rimanerci secco".