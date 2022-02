Si intrufola di notte nel laboratorio della legalità. La risposta: "Qui puoi trovare una seconda opportunità di vita"

Questa notte qualcuno ha provato ad entrare nel recinto del laboratorio di legalità 'Francesco Marcone'. Il visitatore (o magari i visitatori) pare essersi fermato, senza aver concluso l'impresa. Saranno state le videocamere ad averlo intimorito o era semplice voglia di rompere qualcosa, non è dato saperlo. Sappiamo di essere esposti (come tanti nelle campagne) a questo tipo di episodi e lo abbiamo messo sempre in conto, al di là della natura degli stessi. Quanto accaduto ovviamente non sposta nulla rispetto alla nostra visione e ai nostri obiettivi: noi continuiamo a sognare gli altri come ancora non sono. Lo facciamo anche con il nostro visitatore notturno che, magari, se individuato, potrà trovare qui una seconda opportunità di vita.