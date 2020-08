Delinquenza a Foggia al limite: hanno tentato di rubarmi l'auto per la seconda volta, mi hanno piegato lo sportello

Caro Foggiatoday, voglio segnalare un fatto accaduto ieri notte. Hanno tentato per la seconda volta di rubare la mia auto. Premetto che ho una macchina di 28 anni che a livello commerciale non vale più niente. Il problema è più il danno che ho subito poiché mi hanno nuovamente piegato lo sportello.

Qualche giorno prima hanno rubato l'auto di mio cognato ancor più vecchia e maltrattata della mia di 32 anni. Allora a questo punto mi chiedo. L'auto nuova te la rubano, ora si rubano anche quelle vecchie ma in che città viviamo?

Non se ne può più Foggia è in mano ai delinquenti i quali continuano indisturbati a delinquere a scapito della povera gente che fa sacrifici per vivere. Io scapperei da Foggia oggi stesso.