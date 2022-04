C'era una volta un asfalto, ora è una strada sterrata

Ennesima segnalazione, purtroppo, dal Rione Martucci. In via Ciampoli, durante le ultime feste natalizie, il manto stradale ha subito delle spaccature e in seguito ha iniziato a sgorgare dell'acqua da diversi punti sotto l'asfalto. Nei primi giorni dell'anno iniziarono fortunatamente i lavori di ripristino durati giusto un paio di giorni. Spero abbiano sistemato la tubatura meglio di come hanno ripristinato la strada: hanno lasciato una voragine enorme riempita con della sabbia che ovviamente ad oggi, dopo tre mesi, è diventato un tratto di strada sterrata perfetta per il rally. Anche il piccolo tombino appena installato ha avuto vita breve a causa di questo "ripristino". Ma al Comune non controlla nessuno questo tipo di lavori?

Segnalazione del 31 marzo alle 21.37