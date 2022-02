Questa strada e questo svincolo sono pericolosi

Salve Foggiatoday, vi segnalo che da ormai molti anni all'altezza dello svincolo per Candela da Foggia, la strada è priva di illuminazione ed è molto pericolosa soprattutto quando scende la sera. Le auto in entrata e in uscita, talvolta anche a velocità sostenuta, non sono visibili. Sono molto frequenti gli incidenti. Ci sarebbe un altro problema, dalla Mongolfiera e fino al Gino Lisa, la strada è impercorribile e presenta alcune buche profonde anche parecchi centrimetri. I problemi dell'illuminazione pubblica riguardano tutto il percorso e anche la pista ciclabile, che risulta incompleta e comunque pericolosa.