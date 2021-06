Sporcizia e luci spente a due passi dal Comune

Via Le Maestre · San Guglielmo e Pellegrino

Salve Foggiatoday, vi giro queste foto sperando che possiate essermi d'aiuto. Abito vicino al Comune e questo è il degrado che viviamo noi e i residenti di via le Maestre.

Oltre a colpevolizzare chi sporca io direi che chi lavora nell'azienda che gestisce i rifiuti dovrebbe fare il suo lavoro meglio.

Sempre in via le Maestre da qualche mese non funzionano le luci nonostante abbiamo segnalato il problema a chi di dovere.

Non si è visto nessuno a sistemare e quindi c'è il buio totale. È molto pericoloso specialmente per chi transita in quelle strade.