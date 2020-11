Altro che Covid, il banchetto al parco Ricci è servito: prima consumano alcol e cibo e poi lasciano la sporcizia

Da l’ultimo decreto anti-Covid e quindi il divieto di consumare bevande e cibo all’interno dei locali, i miei concittadini hanno pensato di usare il parco Ricci di via De Petra come luogo in cui consumare e discarica abusiva.

Come si evince anche dalle foto non parliamo di ragazzini ma di adulti, vi sono residui di cocktail e bevande alcoliche. Spero che postando le foto i “soggetti” in questione si vergognino! Lo schifo più totale.