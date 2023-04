Lampade nuove, su pali vecchi e a rischio crollo: il paradosso in via Luigi Pinto

'Armature stradali' nuove, installate su pali vecchi e a rischio crollo. E' il paradosso che si sta realizzando in questi giorni, in via Luigi Pinto, a Foggia, dove sono in corso i lavori di sostituzione delle lampade stradali.

Come segnala un lettore, tale sostituzione avviene "su pali vecchi e senza protezione anticorrosione alla base, con apposita guaina o catramatura apposita che protegga il palo alla base dalle intemperie. Inoltre - aggiunge - sulla vicina via Benedetto Croce si sono verificati due episodi di crollo di pali della pubblica illuminazione (della stessa e identica tipologia), ma ad oggi non è stato fatto ancora il ripristino".