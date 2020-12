"Tenete duro non mollate". L'abbraccio degli ultras Foggia agli operatori della 'Madonna della Libera': "Andate avanti"

Ciao Foggiatoday, ieri a Rodi Garganico ieri gli 'Invaders ultras Foggia' hanno organizzato un’iniziativa con la loro parola d’ordine 'Tenete duro non mollate'. Si sono presentati davanti al centro di riabilitazione 'Madonna della Libera' per esortare i degenti e gli operatori sanitari a non mollare.

Il gruppo di ragazzi della curva sud di Foggia ha rafforzato gli animi per ringraziare quanto di buono sta facendo la struttura che, come avvenuto per le altre Rsa, il Covid non ha risparmiato.

"E' proprio in questi momenti che le persone forti come voi vanno avanti come state facendo“. Molti operatori sanitari si sono affacciati dai balconi in segno di ringraziamento.