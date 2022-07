Sesso sulle panchine davanti ai bambini, spaccio e risse in via Calvario: "Siamo stanchi"

Ciao Foggia today, sono due anni che abito in via Calvario e dal giorno del mio trasferimento i lampioni non funzionano. Siamo stanchi, anche perché grazie a questo buio sopra quelle panchine succede di tutto: spaccio, furti, risse e c'è persino chi consuma rapporti sessuali. Siamo arrivati al limite. In casa abbiamo dei bambini e siamo stanchi di tutta questa situazione.