"Qui ci è già scappato il morto, ho rischiato di essere investito sulle strisce pedonali"

Spettabile Foggiatoday, mio malgrado sono costretto a segnalarvi che stavo per essere investito sulle strisce pedonali nei pressi di via Libero Grassi da un automobilista, al quale ho fatto notare che vi erano le strisce pedonali e che avrebbe dovuto fermarsi.

In passato qui ci è scappato il morto e ad un’altra persona sono state amputate le gambe. Purtroppo l'automobilista, con modi scurrili e volgari, mi ha intimato di spostarmi perchè aveva fretta e doveva andar via.

A onor del vero, è mia intenzione far presente che per gli automobilisti la visuale dei cartelli sono oscurati dalla presenza dell’albero, come anche le strisce non sono visibili. Bisognerebbe intervenire affinché sulle strisce pedonali qualcuno non ci rimetta la vita. Il danno maggiore resta l'imprudenza del conducente.