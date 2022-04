Per annunciare i nuovi nati imbrattano i muri della Maternità

Se siete curiosi di conoscere i nomi e la data di nascita dei nuovi concittadini, non dovrete far altro che recarvi al policlinico Riuniti di Foggia, dove nel reparto Maternità resiste la moda di annunciare le nascite sulle pareti laterali dell'ascensore. Una sorta di anagrafe ospedaliero con nomi, talvolta anche cognomi dei neonati, e, solitamente, disegni a forma di cuore riportati, verosimilmente, dai parenti. "Pur essendo stato messo un registro con penna e scrivania all'ingresso tempo fa per ovviare a tale squallore, è tutto inutile come si evince dalle foto. Che dire un bel bigliettino da visita" scrive una nostra lettrice, evidentemente indignata.