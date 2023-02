Impressionante cumulo di inerti al Parco Baden Powell preoccupa i cittadini: “È un deposito temporaneo”

Un impressionante cumulo di inerti abbandonato nel Parco Baden Powell di San Severo ha fatto scattare l’allarme tra i residenti della zona. La segnalazione di un cittadino preoccupato, corredata da foto, inviata alla redazione di FoggiaToday, adombra il sospetto che nottetempo si scarichino abusivamente scarti edili da ormai due settimane, dal lato di via Guareschi.

“Ormai sono 15 giorni che, durante la notte, vengono scaricati rifiuti/detriti edili nel parco pubblico Baden Powell in via Guareschi a San Severo – scrive - incuranti non solo della presenza dell'edificio a 100 metri che ospita la squadra dell'Anticrimine, ma anche del Comune nuovo, anch’esso presente lateralmente al parco. Fatte già diverse segnalazioni ai vigili urbani, ma ad oggi i cumuli di detriti non solo non sono stati rimossi, ma continuano ad aumentare ogni notte a vista d' occhio”.

Dal Comune fanno sapere che si tratta di un deposito provvisorio per gli imminenti lavori di riqualificazione del piazzale Giovanni XXIII e di completamento dell’intervento di urbanizzazione del Parco, “un disagio temporaneo ma necessario”. A quanto si apprende, dovrebbe durare solo pochi giorni. A breve sarà installata la recinzione del cantiere. La zona, comunque, è videosorvegliata. Alla Polizia Locale non risulterebbero formali denunce, ma in caso di sversamenti illeciti le telecamere potrebbero inchiodare gli autori.