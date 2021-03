Salva inquilina con la manova di Heimlich. Luca: "Poteva capitare a chiunque, è necessario seguire dei corsi"

Buongiorno FoggiaToday, mi auguro che questa mia testimonianza spinga tanta gente a seguire i corsi di primo soccorso. Mi chiamo Luca Lo Russo, ho 28 anni e abato scorso per la seconda volta, intorno all'ora di pranzo, ho salvato una inquilina anziana del mio palazzo a Carapelle grazie alla manovra di Heimlich.

Il figlio della donna ha bussato con insistenza a vari portoni del palazzo nella speranza che qualcuno rispondesse. Quando ho aperto mi ha informato che la madre, ultranovantenne affetta anche dal morbo di Parkinson, non era riuscita a deglurire iun pezzo di carne.

Il 21 ottobre 2019 le avevo salvato la vita in una circostanza analoga con tre compressioni della manovra di Heimlich. La salvai per il rotto della cuffia, era cianotica e quasi in arresto cardiaco.

Sabato ci sono voluti 15 colpi dietro la schiena. Poteva capitare a chiunque, anche a noi. Il primo intervento può risultare decisivo. Vi prego pertanto di seguire dei corsi di primo soccorso. E' importante e necessario.