Rabbia e incredulità, a Foggia, per il furto di un citofono condominiale. Il fatto è successo la scorsa domenica sera, in via Manzoni, dove i residenti dello stabile colpito non hanno trovato più al suo posto la pulsantiera dell'apparecchio. Amaro il commento per l'accaduto, così come la conseguente constatazione: "A Foggia si ruba di tutto".