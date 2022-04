Volontari rimuovono i rifiuti abbandonati dagli incivili: "Foggia è anche questa"

Gallery















Anche domenica 3 aprile i volontari del gruppo 'La Via della Felicità' di Foggia si sono ritrovati per un’altra iniziativa di raccolta rifiuti lungo viale Ofanto, all’altezza di Corso Roma. Dopo una settimana di sensibilizzazione attraverso uno stand informativo all’interno del centro commerciale Mongolfiera, i partecipanti si sono riuniti per l’attività di clean up: 24 volontari in tutto, tra cui anche quelli dell’Anteo Impresa Sociale che hanno voluto unirsi al gruppo.

Sono stati trovati e rimossi moltissimi rifiuti tra cui plastica, mascherine, cartacce, bottiglie di vetro, lattine e anche dei cavi elettrici, per un totale di 20 sacchi d’immondizia. I residenti hanno apprezzato. Così la referente dell'iniziativa e responsabile del gruppo, Marina Biancardino: “L’abbandono di questi rifiuti è un segnale che purtroppo nella nostra città manca ancora la consapevolezza del rispetto ambientale. Ma Foggia non è solo questo. Foggia siamo anche noi: i numerosi volontari che ogni week-end si dedicano alla raccolta di tutto ciò che viene abbondonato"