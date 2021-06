Navigazione e sosta vietata nei pressi del porto di Mattinata: al via indagini topografiche e rilievi batimetrici con motobattelli e droni marini

Indagini topografiche e rilievi batimetrici nel porto di Mattinata. A partire dal 24 giugno, e fino al termine delle attività, è vietata la navigazione e la sosta entro 50 metri dall'area oggetto di intervento, che verrà eseguito con tecnologia multi-beam dalla ‘Ditta Prisma S.r.l.’ di Sant’Agnello (Na), aggiudicataria dell’appalto.

Le attività in mare sono disciplinate da una specifica ordinanza emessa dalla Capitaneria di porto di Manfredonia: “Considerata la necessità di disciplinare l’attività nella zona di mare interessata dalle operazioni, allo scopo di salvaguardare la sicurezza della navigazione in genere e di garantire il regolare svolgimento dei lavori”, quindi, "è fatto divieto alle unità in genere di navigare o sostare entro un raggio di 50 metri dalle imbarcazioni" impegnate nei rilievi.

“Tutte le unità in navigazione nei pressi dei mezzi impegnati nell’attività dovranno mantenersi ad una distanza di sicurezza degli stessi - almeno 50 metri - prestando massima attenzione alle eventuali segnalazioni ottico acustiche che il personale preposto ai lavori dovesse loro rivolgere e adottando ogni misura aggiuntiva, ritenuta idonea, che garantisca la tutela degli interessi pubblici privati correlati, oltre che a procedere con la massima consentita cautela (velocità non superiore a 3 Kts) in modo che nell’area interessata dai rilievi non venga introdotto alcun moto ondoso ovvero qualsiasi altra interferenza che si riveli dannosa per la buona riuscita della predetta attività”.

Le attività, si legge nella nota, “saranno effettuate con le imbarcazioni M/b Spike, battello pneumatico ‘Giulio’, un drone marino Asv (Autonomous Surface Vehile) radiocomandato da imbarcazione di appoggio, un Rov filoguidato dalla superficie e un drone aereo Panthom DJI4”. I lavori, saranno eseguiti nel bacino portuale del porto di Mattinata, nell’area meglio individuata nella planimetria in foto.