Salve Foggiatoday, abitiamo in via padre Angelico da Sarno e purtroppo da circa un mese gli operatori della raccolta rifiuti ignorano i cinque bidoni presenti sulla strada. Siamo cittadini che paghiamo le tasse e non meritiamo di essere trattati in questo modo. Non possiamo continuare in questo modo. Aiutateci. L'aria è irrespirabile.