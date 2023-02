La brutta abitudine di scaricare i rifiuti speciali nei bidoni del Rione Martucci

Gallery





In via Nannarone angolo Piazza Daloiso a Foggia, da sempre regna incontrastata l'abitudine di depositare rifiuti d'ogni genere, nei cassonetti destinati ai "rifiuti indifferenziati". Ciò è un dato di fatto noto agli addetti ai lavori. Poiché non vi è alcun controllo da parte di chicchessia, da diverso tempo a questa parte si è passati a depositare anche "rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione", classificati come rifiuti speciali, dalla 'Commissione 2000/532/CE del 3 maggio 2000'.

Coloro i quali violano la legge rischiando durissime sanzioni, al fine di evitare di essere scoperti, depositano siffatto materiale di risulta, incluso fusti metallici, barre di materiale ferroso e bituminoso, nei cassonetti posti in zone periferiche, come quella del Rione Martucci, non molto in vista, tra le ore 14 e le 15/15,30.

Orario questo, in cui le persone sono sedute a tavola o in poltrona. Le foto rappresentano un singolo episodio tra quelli quasi quotidiani. E' superfluo evidenziare il danno che i mattoni ed il materiale ferroso arrecano agli organi meccanici dei mezzi deputati alla raccolta e trasporto del contenuto dei cassonetti in questione.

In altri comuni della Puglia e non solo, per scoraggiare episodi simili, sono state installate videocamere di sorveglianza che sì sono rivelate molto utili. E' auspicabile che il Comune di Foggia adotti provvedimenti simili.