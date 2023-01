A volte mi sento sconfitto dalla pochezza e dall'elevata inciviltà di alcune persone. Questo nella foto è uno dei cassonetti dedicati agli scarti alimentari, da poco posizionati in via Gandhi, all'altezza del nuovo Md. È pieno di mattoni rotti calce ed altra roba rigorosamente non alimentare. Che dire. Come facciamo a lamentarci del servizio che abbiamo se il nostro livello di civiltà è questo?