Dopo aver fatto le dovute segnalazioni per richiedere la rimozione dei rifiuti ingombranti in via Nedo Nadi, nulla cambia. Anzi, le cose peggiorano sempre più! Ma qui a Foggia esiste il controllo del territorio?

Segnalazione del 3 luglio