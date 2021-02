La pigrizia, la tristezza, la mediocrità

“Che ritratto poetico...” diranno in molti a primo impatto! In realtà da questo semplice ritratto si evince molto più di un semplice scatto alle luci della sera: si evince la pigrizia dell’essere umano, la tristezza di una società che non rispetta casa propria, la mediocrità di persone che si lamentano perché nulla cambi e non fa nulla per cambiare!

Tutto questo per una semplice bottiglia direte voi? Tutto questo chiasso? No!

Questo accade ogni sera sotto casa di ognuno di noi liddove ci giocano e vi giocheranno bambini e gli adulti passeranno del tempo magari non sporcando! E poi si lamentano della situazione politica ed economica e tralasciano quella sociale e culturale! Fate pena... e siete mediocri! Vi assicuro che ci sono giorni in cui c’è molto di più che una semplice bottiglia vuota... a due passi il cassonetto! Non ci si può pensare!!!