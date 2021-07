"C'è immondizia dappertutto", lo scempio nel cimitero di San Severo: "È uno schifo"

Salve FoggiaToday, sono un cittadino di San Severo che ogni giorno si reca al cimitero e quotidianamente si imbatte in questo scempio. Sul lato di via Zanotti ogni giorno ci troviamo di fronte a una vera e propria discarica. Vetro, plastica, rifiuti di ogni genere disseminati qua e là, deturpando il luogo. Per non parlare del cattivo odore. E nessuno fa niente.

