Rifiuti abbandonati all'esterno dei cassonetti, divani e altri complementi d'arredo lasciati in strada. Accade a Foggia, in via Domenico Patroni, a due passi dal Tribunale cittadino. Monta la protesta dei residenti: "Queste sono le condizioni in cui versa via Domenico Patroni, per colpa di gente incivile che non sa come ci si comporta nella società".