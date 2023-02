A rischio l'incolumità pubblica: "Questa recinzione è pericolosa"

In via Nicola Patierno incrocio con via Martiri di via Fani e via Lorenzo Perosi, strada che porta al pronto soccorso, c'è un residuo di recinzione di cantiere in polietilene arancione fissata con tondini di ferro di circa 80 cm di altezza senza alcuna protezione in punta, rete posizionata al centro della strada parallela al marciapiede, tanto da creare un pericolo reale per pedoni, ciclisti, monopattini e motociclisti che malauguratamente potrebbero inciampare o cadere su quei tondini. Il 26 gennaio ho segnalato il pericolo alla Polizia Locale e mi è stato risposto che avrebbero interessato l'ufficio competente. Oggi la recinzione è ancora là.